Иран сохранит ограничения на въезд американцев в ответ на указ Трампа

Власти Ирана намерены сохранить ограничения на въезд американцев в страну в ответ на новый миграционный указ Трампа, вводящий временный запрет на прибытие в США иранских граждан, сообщает агентство Франс Пресс.

Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.





"Принятые ранее ответные меры на предыдущий указ Трампа все еще в силе", — заявил заместитель министра иностранных дел страны Маджид Тахт Раванши. "Нет необходимости принимать новые решения", — цитирует его агентство ISNA.