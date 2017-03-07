Volkswagen Passat CC получил преемника

В модельном ряду «Фольксвагена» Arteon расположится на ступеньку выше семейства Passat и будет исполнять роль нового флагмана бренда на европейском рынке.

Накануне открытия международного автосалона в Женеве Volkswagen полностью рассекретил совершенно новую модель Arteon. Этот автомобиль является серийным воплощением концепта Sport Coupé Concept GTE, показанного на той же выставке двумя годами ранее. В модельном ряду «Фольксвагена» Arteon расположится на ступеньку выше семейства Passat и будет исполнять роль нового флагмана бренда на европейском рынке.





Идеологически Arteon является преемником «четырехдверного купе» Passat CC. Шеф-дизайнер Клаус Бишофф говорит, что новинка «сочетает в себе элементы дизайна классического спортивного автомобиля с элегантностью и простором фастбэка». В компании также Arteon называют «авангардным гран туризмо бизнес-класса».





Пятидверный Volkswagen Arteon построен на модульной платформе MQB. Габариты машины – 4,86x1,87x1,43 метра, размер колесной базы – 2,84 метра. Багажник вмещает от 563 до 1557 литров груза. В оснащение вошли три новые технологии: адаптивный круиз-контроль последнего поколения, автоматически регулирующий скорость, основываясь на данных системы распознавания знаков; система динамического освещения поворотов, «предугадывающая» верное направление светового потока благодаря связке с навигацией; второе поколение системы слежения за состоянием водителя, способное в экстренных случаях не только сбавить скорость, но и направить автомобиль к тротуару.





Производство Arteon уже началось на заводе Volkswagen в немецком городе Эмден, на европейском рынке модель появится в середине июня. На первоначальном этапе продаж для фастбэка будет доступно шесть двигателей. В бензиновую линейку войдут 1,5-литровый 150-сильный TSI Evo и 2,0-литровые агрегаты TSIна 190 и 280 л.с, дизельную составят 2,0-литровые моторы на 150, 190 и 240 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатая механика и семиступенчатая DSG, старшие версии будут полноприводными.





В стандартную комплектацию входит светодиодная светотехника спереди и сзади, легкосплавные диски, бесключевой доступ в салон, мультимедийный комплекс Composition Media, кондиционер, передние сиденья с электрорегулировкой по шести направлениям. Также для Arteon доступны: цифровая приборная панель, проекционный дисплей, информационно-развлекательная система Discover Pro с 9,2-дюймовым тачскрином и системой жестового управления. Кроме того, предусмотрены две особых линии отделки – роскошная Arteon Elegance и спортивная Arteon R-Line.



