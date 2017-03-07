Нурсултан Назарбаев дал совет по выбору спутника жизни

Президент особо отметил, что ответственными должны быть и муж, и жена, а для этого они должны быть подготовленными

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал молодых людей более ответственно относиться к браку. По словам Главы государства, причиной 45 процентов разводов в Казахстане как раз являются невзвешенные решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нуждается в укреплении институт семьи. Это не только наша проблема, но и всего мира. Даже в Европе распадается каждый второй брак, в современном Казахстане - каждый третий. В 45 процентах случаях причиной развода является неподготовленность супругов к ответственности. Еще правители Востока говорили, что создать достойную семью сложнее, чем возвести роскошный дворец. Эта стройка никогда не заканчивается, зависит от обеих сторон», - сказал Лидер нации на встрече с представительницами женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.

Президент особо отметил, что ответственными должны быть и муж, и жена, а для этого они должны быть подготовленными. Президент даже дал совет девушкам, к каким словам мужчин стоит прислушаться.

«Надо серьезно воспринимать тех, кто говорит, что хочет соединиться с тобой, чтобы пройти все тяжести этой жизни. А не так, что у тебя красивые волосы и так далее. Очень известная актриса Фаина Раневская говорила: «Все же мы умнее мужчин. Мы не выбираем мужчину, смотря на его ноги». Еще одна проблема в стране, по словам Нурсултана Назарбаева, неполные семьи. «У нас в стране полмиллиона неполных семей, где есть только один родитель. В них воспитывается порядка 1 млн. детей. Нужно решить, что с ними делать», - отметил Президент.

Глава государства также остановился на вопросах детей-сирот. Президент поприветствовал уполномоченного по правам детей Загипу Балиеву и рассказал, какие задачи были поставлены перед ней и другими уполномоченными органами.

«Я поставил задачу усилить охрану прав детей, сократить сиротство. 28,5 тыс. детей остались без родителей. Сейчас 21 тыс. из них переведены под опеку, попечительство и патронатное воспитание. Число воспитанников детских домов за три года сократилось на треть. Они были усыновлены. Прекратили действовать 48 помещений для детей-сирот, остальные уменьшены или переведены на семейный формат. На имя каждого ребенка, оставшегося без родных, мы открыли образовательные депозиты, чтобы потом они могли учиться и получать образование. Даже квоты на жилье определили для них в будущем. Уже начинают их выдавать», - рассказал Президент.