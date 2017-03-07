Генпрокуратура Казахстана поздравила женщин с наступающим праздником 8 марта

В своем выступлении Жакип Асанов особо отметил результаты проводимой работы в сфере реализации гендерной политики, отмеченной в Послании Главы государства, также подчеркнул особую роль женщин в органах прокуратуры и нашем обществе.

Сегодня в Генпрокуратуре под председательством Генерального Прокурора Асанова Ж.К. состоялось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем выступлении Жакип Асанов особо отметил результаты проводимой работы в сфере реализации гендерной политики, отмеченной в Послании Главы государства, также подчеркнул особую роль женщин в органах прокуратуры и нашем обществе.

С учетом внесенного вклада, заслуг в укреплении законности и правопорядка наиболее отличившиеся из числа прекрасной половины были награждены ведомственными наградами.

В заключении присутствующим был продемонстрирован видеоролик, состоящий из различных творческих, юмористических номеров, сцен и поздравлений, подготовленный сотрудниками прокуратуры.



