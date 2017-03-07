Токаев: В Казахстане усилится статус и ответственность омбудсмена

2 марта исполнилось 25 лет с момента вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций.

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев и помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча обсудили во время встречи в казахстанском Парламенте актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и ООН, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

2 марта исполнилось 25 лет с момента вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций.

К. Токаев подчеркнул важную роль глобальной организации в становлении и развитии Казахстана в качестве независимого государства. Касаясь конституционных реформ, спикер высказал мнение, что новые поправки в Конституцию закрепляют демократическую, светскую, правовую и социальную основу казахстанской государственности. Реформа затрагивает не только вопросы перераспределения полномочий между ветвями власти, но и включает положение о незыблемости Независимости и основополагающих принципов, заложенных Первым Президентом Казахстана, отметил руководитель верхней палаты Парламента.

Токаев также обратил внимание на то, что в Казахстане усилится статус и ответственность Уполномоченного по правам человека, который теперь будет избираться и освобождаться от должности Сенатом по представлению Президента.

Во время встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН. Председатель Сената отметил, что укрепление региональной безопасности и сотрудничества является одним из ключевых приоритетов, изложенных Президентом Назарбаевым в январском обращении Совету Безопасности.

Токаев заявил, что Казахстан рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество со структурами ООН, в том числе с Региональным центром по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Глава данного центра, специальный представитель Генерального секретаря Петко Драганов также принял участие во встрече.