Во французских Альпах лавина накрыла лыжников
В феврале в результате схода лавины во французских Альпах погибли четыре человека.
Сошедшая с гор лавина накрыла лыжников на курорте Тинь во французских Альпах. В районе бедствия проходит поисково-спасательная операция, передает Русская служба ВВС.
Точное число людей, оказавшихся под снегом, неизвестно. По данным местной жандармерии, лавина могла накрыть как минимум 10 человек.
Местные СМИ сообщают, что из-за плохих погодных условий спасателям пока не удается задействовать вертолет для поиска пропавших лыжников. Также сообщается, что в последние дни в районе лавины были сильные снегопады.
В феврале в результате схода лавины во французских Альпах погибли четыре человека.
Крупнейший за последние годы по числу жертв сход лавины произошел в январе в Италии. Тогда под снегом оказался отель Rigopiano и 40 его постояльцев. Всего погибли 29 человек, еще 11 удалось найти живыми.
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