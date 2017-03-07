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Во французских Альпах лавина накрыла лыжников

7 марта 2017, 18:24

В феврале в результате схода лавины во французских Альпах погибли четыре человека.


Сошедшая с гор лавина накрыла лыжников на курорте Тинь во французских Альпах. В районе бедствия проходит поисково-спасательная операция, передает Русская служба ВВС.

Точное число людей, оказавшихся под снегом, неизвестно. По данным местной жандармерии, лавина могла накрыть как минимум 10 человек.

Местные СМИ сообщают, что из-за плохих погодных условий спасателям пока не удается задействовать вертолет для поиска пропавших лыжников. Также сообщается, что в последние дни в районе лавины были сильные снегопады.

В феврале в результате схода лавины во французских Альпах погибли четыре человека.

Крупнейший за последние годы по числу жертв сход лавины произошел в январе в Италии. Тогда под снегом оказался отель Rigopiano и 40 его постояльцев. Всего погибли 29 человек, еще 11 удалось найти живыми.


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