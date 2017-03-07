Булат Бакауов поздравил с 8 марта вдов героев Великой Отечественной войны

Аким Павлодарской области Булат Бакауов поздравил с 8 марта вдов ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент pavlodаrnews.kz.

С цветами и праздничной корзиной подарков глава региона побывал в гостях у 87-летней супруги Героя Советского Союза Ивана Илларионовича Кривенко Нины Ивановны, затем поздравил 89-летнюю вдову Героя Советского Союза Махмета Каирбаева Сабиру апай.





Обе женщины – труженицы тыла. Нина Ивановна 25 лет проработала на Алюминиевом заводе экономистом, воспитала троих дочерей. Сабира-апай трудилась в Семиярском собесе Бескарагайского района Семипалатинской области, много лет преподавала. Ушла на пенсию из Павлодарского педучилища. Вырастила пятерых детей и 18 внуков.

Булат Бакауов пожелал бабушкам крепкого здоровья и долголетия.

Фото и видео пресс-службы акима области