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Булат Бакауов поздравил с 8 марта вдов героев Великой Отечественной войны

7 марта 2017, 18:51

Булат Бакауов пожелал бабушкам крепкого здоровья и долголетия.


Аким Павлодарской области Булат Бакауов поздравил с 8 марта вдов ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент pavlodаrnews.kz.

С цветами и праздничной корзиной подарков глава региона побывал в гостях у 87-летней супруги Героя Советского Союза Ивана Илларионовича Кривенко Нины Ивановны, затем поздравил 89-летнюю вдову Героя Советского Союза Махмета Каирбаева Сабиру апай.


Обе женщины – труженицы тыла. Нина Ивановна 25 лет проработала на Алюминиевом заводе экономистом, воспитала троих дочерей. Сабира-апай трудилась в Семиярском собесе Бескарагайского района Семипалатинской области, много лет преподавала. Ушла на пенсию из Павлодарского педучилища. Вырастила пятерых детей и 18 внуков.

Булат Бакауов пожелал бабушкам крепкого здоровья и долголетия.

Фото и видео пресс-службы акима области


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