Визит Назарбаева в Азербайджан запланирован на апрель

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Азербайджана.

Визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ожидают в Баку в апреле, заявил во вторник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в Дипломатической академии России. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы ожидаем визит Нурсултана Абишевича в Баку в следующем месяце", — сказал Мамедъяров, отвечая на вопрос о перспективах казахстанско-азербайджанского сотрудничества.

По его словам, "возможности отношений двух стран огромны". Глава МИД напомнил, что в сфере энергетике у Азербайджана и Казахстана действует ряд межправительственных соглашений.

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