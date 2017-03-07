Стала известна причина смерти Джорджа Майкла
Причиной смерти певца стала "кардиомиопатия вместе с воспалением миокарда" и "жировая инфильтрация печени".
Знаменитый певец и композитор Джордж Майкл умер от естественных причин. Об этом сообщил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, расследовавший обстоятельства кончины музыканта, передает ТАСС.
"Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования", - сообщил он, указав на то, что певец умер от "кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда", а также от "жировой инфильтрации печени".
53-летний Джордж Майкл был обнаружен мертвым в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз 25 декабря 2016 года.
Фото © AP Photo/Tim Ireland
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