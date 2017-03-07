Долг украинцев по налогам достиг $2 млрд

С 2014 года налоговый долг вырос в четыре раза.

Налоговый долг украинцев вырос в четыре раза с 2014 по 2017 год и достиг 59 млрд гривен (около $2,2 млрд по текущему курсу). Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины, передает ТАСС.

"Налоговый долг по налогам, сборам, платежам в государственный бюджет в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 достиг почти 59 млрд гривен", - говорится в сообщении. Основная часть была сформирована за счет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей.

Такой высокий показатель задолженности, отмечают в Счетной палате, связан с неэффективностью и непрозрачностью действующей системы управления налоговым долгом на Украине. В связи с этим ведомство намерено подать предложения и рекомендации министерству финансов Украины по совершенствованию действующего законодательства в сфере предупреждения роста налогового долга и его погашения.

Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,1 млрд гривен (около $2,6 млрд по текущему курсу), что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за 2015 год. Согласно госбюджету на 2017 год дефицит составит 77,5 млрд гривен - 3% ВВП.

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