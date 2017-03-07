В Бишкеке премьеры стран ЕАЭС обсудят межгосударственную кооперацию

Главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы расширения межгосударственной кооперации в рамках интеграционного объединения во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в среду в столице Кыргызстана, сообщает РИА Новости.

«В среду в государственной резиденции «Ала-Арча» пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета в рамках председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе. Заседание пройдет в узком и расширенном составах. По итогам заседания ЕМПС состоится подписание ряда документов и заявление для прессы», — сообщила представитель пресс-службы правительства Кыргызстана.

В мероприятии примут участие премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков и премьер-министр Республики Армения Карен Карепетян, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. В повестку дня заседания предварительно включены 14 вопросов, пояснили в кыргызском кабмине.

Как заявил во вторник премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, «предстоящее заседание ЕМПС станет еще одной хорошей основой для конструктивного обмена мнениями по самым насущным и актуальным вопросам дальнейшего взаимодействия на евразийском пространстве». «Правительство Кыргызской Республики выступает за укрепление сотрудничества и тесных связей в рамках союза. Мы придаем важное значение председательству нашей страны в организации в 2017 году. В рамках председательствования в ЕАЭС будет продолжена работа по всем направлениям многостороннего сотрудничества и взаимодействия в целях дальнейшего укрепления эффективности и авторитета организации», — подчеркнул он во время встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном.

Глава кабмина отметил, что Киргизия проявляет «всемерную заинтересованность в расширении межгосударственной кооперации, будет и в дальнейшем активно сотрудничать в рамках союза и его структурах, содействовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений с государствами-членами союза». По его словам, ЕАЭС является структурой, «которая предоставляет широкую возможность для поддержания прямого диалога, обсуждения насущных вопросов между государствами-участниками с учетом созданной достаточно крепкой договорно-правовой базы, наработанных инструментов и механизмов взаимодействия».