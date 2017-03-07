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Итальянец подарил любимой на 8 марта свою почку

7 марта 2017, 20:00

Девушке требовалась неотложная пересадка органа.


В канун праздника 8 марта, который широко отмечается на Апеннинах, 52-летний итальянец решил подарить своей 44-летней подруге не традиционный букет мимозы, а собственную почку, пишет РИА Новости.

Как сообщили местным СМИ сотрудники туринской больницы Molinette, одной из пациенток, страдавшей серьезным генетическим заболеванием — поликистозом почек, требовалась неотложная пересадка. Два месяца назад врачи начали поиск донора, однако вскоре выяснилось, что отдать свою почку любимой готов ее друг.

Медики провели необходимые анализы и дали добро на трансплантацию. Операция прошла успешно. Сейчас оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.

Сотрудники больницы охарактеризовали жест мужчины как проявление большой любви, приуроченное к Международному женскому дню.

Фото © Fotolia/ edwardolive


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