Назарбаев посетил торжественный праздничный концерт
Мероприятие проходило в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане.
7 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил торжественный концерт «Әлемнің жарығы», посвященный празднованию Международного женского дня 8 Марта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Мероприятие проводилось в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане.
С праздничными номерами в концерте выступили артисты и звезды отечественной эстрады.
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