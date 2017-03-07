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Назарбаев посетил торжественный праздничный концерт

7 марта 2017, 20:33

Мероприятие проходило в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане.


7 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил торжественный концерт «Әлемнің жарығы», посвященный празднованию Международного женского дня 8 Марта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие проводилось в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане.

С праздничными номерами в концерте выступили артисты и звезды отечественной эстрады.



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