Дима Билан отложил операцию ради «Голоса»

Российский певец Дима Билан перенес запланированную операцию из-за участия в шоу "Голос. Дети", в котором выступает наставником, а также запланированных концертов в апреле. Об этом сообщила продюсер артиста Яна Рудковская, передает ТАСС.

"Дима был в стационаре, хотели проводить операцию, но, в связи с участием в программе "Голос" и чтобы не отменять запланированные гастроли, было принято решение перенести операцию на более поздний срок", - пояснила Рудковская.

По словам продюсера, сейчас Билан отправляется в отпуск до 20 марта. "Далее все по плану - "Голос" и гастроли", - добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что Дима Билан из-за болезни пропустил церемонию вручения премии "Звуковая дорожка" и проходит лечение в стационаре.

В декабре 2016 года певец на своей странице в социальной сети Instagram сообщил о госпитализации с бронхитом. "Поймали за хвост болезнь, еще немного - и перевалило бы в пневмонию", - поделился тогда Билан.

Дима Билан - российский поп-исполнитель и киноактер. Дважды участник песенного конкурса "Евровидение", где в 2008 году одержал победу с песней Believe. Обладатель множества российских музыкальных премий, а также народный артист Кабардино-Балкарии, заслуженный артист Ингушетии и Чечни.

Фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС