В Алматы сгорела Toyota Camry
7 марта 2017, 21:25
Инцидент произошел возле ТРЦ "ADK".
В Алматы вечером 7 марта сгорел легковой автомобиль Toyota Camry 10, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел напротив торгово-развлекательного центра ADK. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте работал один пожарный расчет. Пострадавших нет.
Достоверно выяснить все обстоятельства ЧП предстоит дознавателям городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
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