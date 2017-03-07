Германия и Франция совместно разработают новый танк

Французский чиновник Министерства обороны даже заключил пари с журналистом на этот счёт, правда, узнать о его результатах можно будет только через тринадцать лет.

Начальник Главного управления вооружений Министерства обороны (DGA) Франции Лоран Колле-Бийон (Laurent Collet-Billon) 6 марта 2017 года заключил пари с журналистом-интервьюером, что следующий основной боевой французский танк будет совместного с Германией производства, сообщает Лайф со ссылкой на L'Opinion.

Новый танк предполагается создать к 2030 году, и, по мнению чиновника, он будет выпускаться концерном KNDS, созданным путём слияния немецкой компании Krauss Maffei Wegmann и французской Nexter Systems. Распределение работ видится французам следующим образом: шасси и моторно-трансмиссионное отделение будут немецкими, а башня — французской.

Пока же Франция пользуется танками своего производства. Её основной боевой танк AMX-56 Leclerc был создан в восьмидесятых годах прошлого века и выпущен в количестве 876 экземпляров. На танке стоят современная система управления огнём и автомат заряжания французского производства.

"Леклерк" эксплуатируется Францией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Он ещё ни разу не участвовал в боевых действиях, поэтому говорить о его реальных качествах нельзя. Например, в 2016 году немецкие Leopard 2, входившие в число наиболее современных и защищённых танков, плохо показали себя во время сирийской операции.

За несколько недель турецкие силы потеряли не менее 10 танков Leopard 2A4 в ходе наступления на позиции террористов под Эль-Бабом. По мнению специалистов, это произошло из-за недостаточной подготовленности машин к городским боям и ошибок при проектировании, когда основное бронирование было сделано в передней части танка, а борта и кормовая часть башни оказались недостаточно защищены.