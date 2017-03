Трамп назвал Обаму "слабаком", которого "давила" Россия

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в слабости в отношении России, сообщает РИА Новости.

"Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!" — написал Трамп в Twitter, сославшись на передачу телеканала Fox News, где обсуждалась эта тема.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends