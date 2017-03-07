Слухи в соцсетях о рухнувшем под Алматы мостом оказались неточными

Движение по дороге, тем не менее, перекрыто именно из-за проблем с опорой.

Распространяемые в социальных сетях и мессенджерах слухи о том, что мост под Алматы, за Первомайкой, рухнул, оказались не совсем верными, хотя проблемы с опорой у него действительно имеются,





Пролегающий над безымянной речкой мост, которую местные называют Алматинкой, на данный момент перекрыт. Чтобы предотвратить проезд по нему, соответствующие службы организовали насыпи по обеим сторонам моста, также выставлены патрули, которые следят, чтобы никто не проник за ограждения. Опора моста покосилась, дорожное полотно дало трещину. Водителей разворачивают: те, кому надо в Бурундай и другие соседние жилые районы, вынуждены менять маршрут. Мост находится между аулом Жапек батыра и Комсомолом.



