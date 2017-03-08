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В Семее вторые сутки ищут утонувшего в Иртыше десятилетнего мальчика

8 марта 2017, 00:01

Четвероклассник играл с друзьями и прямо около берега провалился в Иртыш.


В Семее вторые сутки ищут утонувшего четвероклассника. Трагедия произошла в районе поселка Восточный. Дети играли на берегу Иртыша, один из них провалился под лед. На месте работают спасатели и водолазы, сообщает телеканал КТК.

Мурат Жумагазинов, волонтер:

- Мы им на помощь приехали. А они всех вон, пришли, выгоняют.

Сегодня к поискам присоединились волонтеры, однако близко к водоему людей не пускают, опасаясь новых жертв. Сотрудники службы спасения предупреждают горожан: с приходом весны выходить на лед опасно и взрослым, и детям.

Мальчик 10 лет играл с друзьями и прямо около берега провалился в Иртыш. Дети пытались достать товарища из воды, но перед стихией оказались бессильны.

Спасатели ведут поисковые работы практически без остановок, но мешает сильное течение, к тому же ударил мороз. Шансы выжить у мальчика, к сожалению, ничтожно малы.

Ринат Мухтаров, спасатель:

- Мы продалбливаем майны в тех местах, где он может зацепиться за кусты... Визуальный осмотр проводим. То есть течение большое, погружение не можем мы делать.


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