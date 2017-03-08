Пьяная алматинка за рулем стала причиной ДТП
8 марта 2017, 00:16
Успешно отметила девушка наступающий праздник.
В ночь на 8 марта в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, за рулем одного из которых была девушка в нетрезвом состоянии, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошла ниже кольца ВАЗ, перед поворотом на Жулдыз. По словам очевидцев, Daewoo Nexia ехала вниз в сторону Жулдыза в правом ряду, навстречу в сторону кольца ехал Nissan Primera. По неизвестным причинам Nissan вылетелa на полосу встречного движения и со всего разгона врезался в Daewoo.
Позднее выяснилась причина, по которой автомобиль оказался на встречке: за рулем находилась очень пьяная девушка.
В аварии никто не пострадал.
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