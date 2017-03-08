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Очевидец снял, как «Боинг» с отключенным двигателем совершал посадку в Алматы

8 марта 2017, 00:22

На борту находился его друг.


В аэропорту Алматы сегодня совершил аварийную посадку пассажирский «Боинг». Причиной внештатной ситуации стало отключение одного из двигателей воздушного судна, передает КТК.

«Самолет авиакомпании «Боинг-757», выполнявший 7 марта 2017 года рейс КС672 по маршруту Астана - Алматы, произвел посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование».

Во время полета экипаж сообщил наземным службам о технических неполадках в работе одного из двигателей. Капитан принял решение в целях безопасности отключить его. Посадка в аэропорту Алматы прошла, как сообщается, в штатном режиме.

Видео приземления воздушного судна снял Руслан Пушилин, который ждал этого самолета. На борту находился его друг. Всего же в салоне было порядка 70 человек, никто не пострадал. В авиакомпании сейчас начато расследование.

За неделю это уже второй случай, обе экстренные посадки были совершены из-за технической неисправности в двигателях лайнеров.

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко.

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