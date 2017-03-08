В Англии экс-тренера по футболу снова обвинили в насилии над детьми

Обвинения против 63-летнего тренера, который работал с молодыми футболистами, связаны с его действиями в отношении двух мальчиков в 1980 и 1987 годах.

Бывшему футбольному тренеру Барри Беннелу, ранее осужденному за педофилию, предъявлены новые обвинения по восьми эпизодам сексуального насилия над детьми, передает ВВС.

Обвинения против 63-летнего тренера, который работал с молодыми футболистами, связаны с его действиями в отношении двух мальчиков в 1980 и 1987 годах.

Беннелл был тренером юношеской команды в клубе "Кру Александра" в 1980-90 гг, а также был связан с клубами "Стоук-сити" и "Манчестер-сити".

Он был трижды осужден за сексуальные преступления против несовершеннолетних - один раз в США. Полиция Флориды, в частности, заявляла, что у него "ненасытный аппетит" в отношении мальчиков.

В 1998 году он получил девять лет тюремного заключения после признания в сексуальных преступлениях против шестерых мальчиков.

В 2015 году он вновь был заключен под стражу минимум на 12 месяцев за растление 12-летнего мальчика на футбольном поле в Макклесфилде. Тогда, давая показания в суде, он назвал себя "монстром".

В ноябре прошлого года сразу несколько футболистов обвинили Беннела и других тренеров в домогательствах и насилии.

16 ноября прошлого года бывший игрок "Бэри" и "Шеффилд Юнайтед" 43-летний Энди Вудвард в интервью газете Guardian рассказал о том, как, выступая за клуб "Кру Александра", он в возрасте от 11 до 15 лет подвергался действиям сексуального характера со стороны Беннелла.

"Он таким способом определял, кто из игроков слабее, мягче. Началось все в первые несколько недель [после зачисления в клуб]. Поначалу были только сексуальные прикосновения, но очень быстро становилось все хуже, и вскоре он меня изнасиловал. Я не хочу говорить сколько раз, но все это происходило в течение четырех лет", - рассказал Вудвард.

22 ноября 44-летний Стив Уолтерс также заявил Guardian, что, выступая за клуб "Кру Александра", испытал на себе сексуальные домогательства со стороны Беннела. В 1988 году Уолтерс стал самым молодым дебютантом этого клуба.

На следующий день бывший нападающий "Манчестер-сити" 49-летний Дэвид Уайт также подтвердил, что Беннел приставал к нему в конце 1970-х и начале 80-х гг, когда Уайт играл за команду юниоров "Уайтхилл" в Манчестере.

В настоящее время полиция четырех графств, а также Скотленд-ярд ведут отдельные расследования по свидетельствам футболистов.