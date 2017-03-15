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Новости за сегодня

С 19 марта 2017 года 23 марта 2017 года технические работы ИС таможенного администрирования

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан уведомляет участников внешнеэкономической деятельности и заинтересованных лиц о проведении работ по переносу серверного оборудования информационных систем таможенного администрирования с 19 марта 2017 года 23 марта 2017 года (данные работы необходимы для повышения скорости обмена данными и уменьшения сбоев систем). В связи с этим, в вышеуказанный период времени информационные системы «Центр оперативного управления» (ЦОУ), комплекс электронного декларирования «Web-декларант» будут не доступны.

КГД МФ РК приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с техническими работами.


15 марта 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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