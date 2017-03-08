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8 марта в ряде регионов Казахстана выпадет снег

8 марта 2017, 06:00

Ожидается туман, гололед и низовая метель.


На севере, северо-западе и в центре республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются снег, туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Южно-Казахстанской, Магистауской областях - местами туман.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман в районе Жаланашколя ветер 18-23, днем порывы 28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области местами - гололед, днем усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гололед, ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 4°, ясно.

В Астане днем -11°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: arnapress.kz.

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