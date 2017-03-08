В Мексике найдены фрагменты тел шести человек в 13 пластиковых мешках
8 марта 2017, 06:12
Человеческие останки находятся в стадии сильного разложения.
Генеральная прокуратура мексиканского штата Герреро начала расследование в связи с обнаружением фрагментов тел шести человек в 13 пластиковых мешках в городе Чилапа, сообщает РИА Новости.
По словам представителя группы по координации работы правоохранительных органов Герреро Роберто Эредии, человеческие останки находятся в стадии сильного разложения.
"Первые результаты расследования показывают, что возможным мотивом преступления стала борьба (между преступными группировками) за посев, сбор и перевалку мака", — говорится в сообщении группы, которая цитирует Эредию.
Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.
Фото: AP Photo/ Gustavo Aguado.
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