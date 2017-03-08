Автор компромата на Трампа вернулся на работу в Великобритании

В заявлении для прессы, которое он сделал после возвращения на работу, Стил подчеркнул, что намерен «сфокусироваться на обеспечении широких интересов компании».

Автор досье о связях Дональда Трампа с Россией, экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил после перерыва вернулся на работу в компанию ​Orbis Business Intelligence. Об этом сообщает Associated Press, передает Об этом сообщает Associated Press, передает РБК





Стил входит в руководство компании, занимающейся вопросами безопасности. Однако после публикации доклада, как сообщает The Telegraph, Стил на некоторое время покинул свой дом в Великобритании, поскольку опасался за безопасность своей семьи.





В заявлении для прессы, которое он сделал после возвращения на работу, Стил подчеркнул, что намерен «сфокусироваться на обеспечении широких интересов компании». В то же время, он не упомянул ситуацию с досье на Трампа и отказался от дальнейших комментариев.





На сайте Orbis Business Intelligence утверждается, что компания была образована в 2009 году бывшими специалистами британской разведки. На сайте отмечается, что работа компании основана на взаимодействии с экспертами по всему миру и направлена на обеспечение безопасности и защиты репутации клиентов.





Кристофер Стил, бывший сотрудник британской разведки, подготовил доклад, который опубликовало издание BuzzFeed в январе. Доклад был посвящен предполагаемым связям Трампа с Россией и вмешательству Кремля в выборы в США. Как сам Трамп, так и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергли изложенные в докладе факты.





Газета The Washington Post 1 марта сообщила, что ФБР было намерено заплатить Стилу за продолжение его расследования. Соответствующее соглашение он заключил с американской спецслужбой за несколько недель до начала выборов в США. Однако после публикации доклада в СМИ контакт Стила и ФБР прервался.



