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В Алматы водители не поделили перекресток

8 марта 2017, 06:41

Скорая помощь забрала двух пострадавших девушек.


В Алматы произошло ДТП с участием Daewoo Necia и Mitsubishi Space Wagon, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Жандосова и Манаса. Daewoo ехала в южном направлении по Манаса, Mitsubishi по Жандосова на восток. Оба водителя утверждали, что проезжали перекресток на зеленый свет.

В результате ДТП пострадали две девушки с Daewoo Nexia, их забрала скорая.

Виновника произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.



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