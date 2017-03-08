В Алматы водители не поделили перекресток

В Алматы произошло ДТП с участием Daewoo Necia и Mitsubishi Space Wagon, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Автомобили столкнулись на пересечении улиц Жандосова и Манаса. Daewoo ехала в южном направлении по Манаса, Mitsubishi по Жандосова на восток. Оба водителя утверждали, что проезжали перекресток на зеленый свет.





В результате ДТП пострадали две девушки с Daewoo Nexia, их забрала скорая.





Виновника произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.



