Власти США назвали дату первого заседания о влиянии России на выборы
8 марта 2017, 07:02
Заседание планируется провести 20 марта.
Спецкомитет Палаты представителей конгресса США по разведке назначил первые слушания по делу о предполагаемом вмешательстве России в избирательные процессы в ходе президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета Дэвина Нуньеса, передает РБК.
Он отметил, что заседание планируется провести 20 марта в 18:00 мск (21.00 аст). Оно будет носить открытый формат, добавил глава комитета американского конгресса. «Я хочу провести как можно больше открытых слушаний по этому делу», — заявил он.
Как уточняет CNN, Нуньес подчеркнул, что в слушаниях примут участие директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, также бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.
Агентство Reuters, в свою очередь, подчеркивает, что Коми и Роджерс будут проходить в качестве свидетелей.
В январе американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года. Согласно данным незасекреченной версии доклада Национальной разведки, российский президент Владимир Путина «с высокой долей вероятности» руководил действиями по вмешательству в выборы. По мнению американских спецслужб, целью России было «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах».
Российские власти неоднократно опровергали обвинения Вашингтона во вмешательстве в избирательные процессы других стран, в том числе и в США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, комментируя доклад американских разведывательных служб, заявил, что тот содержит неподкрепленные обвинения, от которых в Кремле «серьезно устали».
Анна Трунина.
Фото: Jim Lo Scalzo / Reuters.
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