Власти США назвали дату первого заседания о влиянии России на выборы

Спецкомитет Палаты представителей конгресса США по разведке назначил первые слушания по делу о предполагаемом вмешательстве России в избирательные процессы в ходе президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета Дэвина Нуньеса, передает Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета Дэвина Нуньеса, передает РБК





Он отметил, что заседание планируется провести 20 марта в 18:00 мск (21.00 аст). Оно будет носить открытый формат, добавил глава комитета американского конгресса. «Я хочу провести как можно больше открытых слушаний по этому делу», — заявил он.





Как уточняет CNN, Нуньес подчеркнул, что в слушаниях примут участие ​директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, также бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.





Агентство Reuters, в свою очередь, подчеркивает, что Коми и Роджерс будут проходить в качестве свидетелей.





В январе американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года. Согласно данным незасекреченной версии доклада Национальной разведки, российский президент Владимир Путина ​«с высокой долей вероятности» руководил действиями по вмешательству в выборы. По мнению американских спецслужб, целью России было «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах».





Российские власти неоднократно опровергали обвинения Вашингтона во вмешательстве в избирательные процессы других стран, в том числе и в США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, комментируя доклад американских разведывательных служб, заявил, что тот содержит неподкрепленные обвинения, от которых в Кремле «серьезно устали».