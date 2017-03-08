Китай разрабатывает космический корабль для доставки четырех людей на Луну

Китай намерен до 2036 года отправить своих астронавтов на Луну.

Китай в настоящий момент ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, который будет способен доставить на Луну до четырех астронавтов, заявил главный конструктор программы китайских пилотируемых космических кораблей Чжан Байнань, сообщает сообщает РИА Новости





По его словам, "в настоящий момент Китай ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, который можно использовать многократно".





"Иностранные пилотируемые космические корабли нового поколения могут доставить на околоземную орбиту максимум шесть астронавтов, для прилунения эта цифра составляет максимум три-четыре человека. По нашим планам, необходимо добиться такого же уровня или превзойти его", — заявил Чжан Байнань в интервью газете "Кэцзи жибао".





Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").





Ранее заместитель руководителя пилотируемой космической программы Китая Чжан Юйлинь заявил, что Китай намерен до 2036 года отправить своих астронавтов на Луну. По его словам, Китаю понадобится 15-20 лет, чтобы высадить астронавтов на лунной поверхности, используя при этом разработки страны в космической отрасли.





Иван Булатов.



