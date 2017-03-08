В СБ ООН заявили, что испытания КНДР провоцируют гонку вооружений в регионе
8 марта 2017, 08:13
КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.
Совет Безопасности ООН осудил последние испытания баллистических ракет КНДР, признав их нарушением существующих резолюций, способом развивать средства доставки ядерных боезарядов и провоцирующими гонку вооружений, говорится в принятом заявлении, сообщает РИА Новости.
"Члены Совета Безопасности самым серьёзным образом осудили последние запуски баллистических ракет КНДР 5 марта 2017 года. Эти запуски являются грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям Совета Безопасности", — говорится в заявлении.
КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.
"Члены Совета Безопасности осуждают баллистическую ракетную деятельность КНДР, включая последние запуски, отмечая, что эти действия способствуют развитию систем доставки ядерного оружия и увеличивают напряжение в регионе и за его пределами, а также возможность гонки вооружений в регионе", — говорится в принятом документе.
Ольга Денисова.
Фото: REUTERS/ KCNA.
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