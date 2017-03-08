В Латвии начали проверку против заговорившего по-русски мэра Вентспилса

Центр госязыка в Латвии начал проверку в отношении мэра города Вентспилса Айвара Лембергса из-за использования им русского приветствия на общественном мероприятии. По закону, на подобных мероприятиях вся речь произнесенная не на государственном языке должна переводиться. Об этом сообщает издание Delfi, передает Об этом сообщает издание Delfi, передает РБК





Инцидент произошел 28 февраля в доме культуры Jūras vārti. В этот день должно было пройти подписание договора с Рижским русским театром имени Михаила Чехова и в зале находилась преимущественно русскоязычные зрители. ​Лембергс произнес короткую приветственную речь на русском языке, которая не была, как того требует закон, переведена на латышский. Как отметил руководитель учреждения-организатора мероприятия Kurzemes filharmonija Сигита Мигола, перевода не было, поскольку речь мэра была спонтанной.





В связи с выступлением мэра Центр государственного языка (ЦГЯ) начал проверку. По итогам проверки на организатора мероприятия может быть наложен штраф в размере от €35 до €70.





Ранее, 21 февраля, латвийский суд признал законным штраф, наложенный на мэра Риги Нила Ушакова за использование русского и английского языка в социальных сетях. Суд подчеркнул необходимость использования государственного языка для всех представителей государственной власти.



