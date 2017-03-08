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В США поезд врезался в автобус: четверо погибли, десятки ранены

8 марта 2017, 08:54

Скорость поезда в момент столкновения была относительно невысока, в противном случае число жертв могло быть намного больше.


Четыре человека погибли в результате столкновения поезда с автобусом в американском штате Миссисипи. Десятки человек получили ранения, сообщает ВВС,

Трагедия произошла в городе Билокси округа Харрисон: товарный поезд врезался в автобус и протащил его по железнодорожному полотну примерно 100 метров.

Скорость поезда в момент столкновения была относительно невысока, в противном случае число жертв могло быть намного больше.

Как сообщил на брифинге представитель местной полиции, автобус, следовавший из Техаса, по пока невыясненной причине застрял на путях. В автобусе находились примерно 50 пассажиров - преимущественно пожилые люди.

По словам одного из очевидцев, в момент аварии пассажиры автобуса пытались покинуть салон.

Фото: AP Photo.

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