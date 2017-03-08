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В Японии взрыв произошел на кондитерской фабрике, один человек погиб

8 марта 2017, 09:19

Полиция выясняет причины происшествия.


Взрыв произошел на кондитерской фабрике в японской префектуре Фукусима, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным полиции, во время взрыва возгорания не произошло. Также пострадала одна сотрудница фабрики, она доставлена в больницу.

Полиция выясняет причины происшествия.

Ксения Нака.

Фото: AFP 2017/ PHILIPPE LOPEZ.

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