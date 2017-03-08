В Японии взрыв произошел на кондитерской фабрике, один человек погиб
8 марта 2017, 09:19
Полиция выясняет причины происшествия.
Взрыв произошел на кондитерской фабрике в японской префектуре Фукусима, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
По данным полиции, во время взрыва возгорания не произошло. Также пострадала одна сотрудница фабрики, она доставлена в больницу.
Полиция выясняет причины происшествия.
Ксения Нака.
Фото: AFP 2017/ PHILIPPE LOPEZ.
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