На набережной Актау установили скамейку для влюбленных

«Скамью любви» установили на набережной Актау под аркой, где когда-то стояло уличное пианино. Это место очень популярно у молодоженов, а туристы любят фотографировать отсюда каспийские закаты, рассказывает Ринат Бикмухаметов, сообщает Lada.





Изначально романтическую скамейку Ринат хотел установить в парке «Акбота», но решил украсить именно набережную. Предприниматель надеется, что «Скамья любви» станет знаковым местом для всех влюбленных.





На изготовление скамейки, как отметил Ринат, ушел месяц. Молодой человек хотел подарить ее городу на День влюбленных - 14 февраля, но не успел и перенес установку на 7 марта, канун Международного женского дня.





- Актау все-таки молодой город, и новая достопримечательность будет кстати. Акимат поддержал и одобрил мою идею, которая родилась еще два года назад. Нужно украшать наш город. Если мы постоянно будем говорить, что все должно делать государство, и не будем вносить свою лепту, мы ничего не построим и не сделаем, - рассказал предприниматель.





Называется скамейка «Махаббат жүректе», что в переводе с казахского языка означает «Любовь в сердце».





Скамейка для влюбленных выполнена в стиле ар-деко методом художественной ковки. Длина ее составляет 1,8 метра. Как считает Ринат, третий здесь будет лишним.





Одними из первых на романтическую скамейку присели Райымбек и Жансая. Они приехали из Жанаозена. Встречается молодая пара около двух месяцев. Посидев рядышком, они надеются, что их союз станет крепче.





Напомним, в Актау в 2015 году в День всех влюбленных для жителей Актау уже установили скамейку для влюбленных. Городской арт-объект появился у торгового дома «Жiгер». Скамейка в виде большого сердца олицетворяет любовь и романтику.





Сергей Кораблев.



