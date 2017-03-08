Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Малайзия не намерена разрывать дипотношения с КНДР

8 марта 2017, 10:07

Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама.


Куала-Лумпур не планирует разрывать дипломатические связи с Пхеньяном, заявил премьер-министр страны Наджиб Тун Разак, сообщает РИА Новости.

Во вторник МИД КНДР закрыл временно выезд из страны малайзийских граждан до тех пор, пока не будет найден "справедливый способ урегулирования" инцидента в аэропорту Куала-Лумпура и не будет гарантирована безопасность северокорейских граждан. Ранее агентство Киодо сообщило, что на территории КНДР в настоящее время находятся девять граждан Малайзии.

"Мы являемся дружественной к ним страной", — приводит слова Разака агентство Рейтер.

Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль был накануне выдворен из страны, что вызвало резкий ответ со стороны Пхеньяна.

Северная Корея отрицает причастность к инциденту в аэропорту и обвиняет Малайзию в "сговоре" с Южной Кореей.

Фото: AFP 2017/ Mohd Rafsan.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...