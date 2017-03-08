Малайзия не намерена разрывать дипотношения с КНДР

Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама.

Куала-Лумпур не планирует разрывать дипломатические связи с Пхеньяном, заявил премьер-министр страны Наджиб Тун Разак, сообщает РИА Новости.





Во вторник МИД КНДР закрыл временно выезд из страны малайзийских граждан до тех пор, пока не будет найден "справедливый способ урегулирования" инцидента в аэропорту Куала-Лумпура и не будет гарантирована безопасность северокорейских граждан. Ранее агентство Киодо сообщило, что на территории КНДР в настоящее время находятся девять граждан Малайзии.





"Мы являемся дружественной к ним страной", — приводит слова Разака агентство Рейтер.





Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo.





Посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль был накануне выдворен из страны, что вызвало резкий ответ со стороны Пхеньяна.





Северная Корея отрицает причастность к инциденту в аэропорту и обвиняет Малайзию в "сговоре" с Южной Кореей.



