На севере Японии грузовой Boeing 767 произвел вынужденную посадку

Никто не пострадал, заметных повреждений на корпусе лайнера пока не обнаружено.

Грузовой авиалайнер Boeing 767 американской компании UPS совершил вынужденную посадку в аэропорту Новый Титосэ на севере Японии, сообщает сообщает РИА Новости





Как сообщила телекомпания NHK со ссылкой на службы аэропорта, самолет вылетел из Анкориджа на Аляске и должен был приземлиться в аэропорту Кансай около города Осака в центральной части Японии. Однако, предположительно, из-за проблем с двигателем он был вынужден совершить посадку на севере Японии.





По информации служб аэропорта, никто не пострадал, заметных повреждений на корпусе лайнера пока не обнаружено.





Ксения Нака.



