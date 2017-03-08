На севере Японии грузовой Boeing 767 произвел вынужденную посадку
8 марта 2017, 10:18
Никто не пострадал, заметных повреждений на корпусе лайнера пока не обнаружено.
Грузовой авиалайнер Boeing 767 американской компании UPS совершил вынужденную посадку в аэропорту Новый Титосэ на севере Японии, сообщает РИА Новости.
Как сообщила телекомпания NHK со ссылкой на службы аэропорта, самолет вылетел из Анкориджа на Аляске и должен был приземлиться в аэропорту Кансай около города Осака в центральной части Японии. Однако, предположительно, из-за проблем с двигателем он был вынужден совершить посадку на севере Японии.
По информации служб аэропорта, никто не пострадал, заметных повреждений на корпусе лайнера пока не обнаружено.
Ксения Нака.
Фото: РИА Новости. Наталья Селиверстова.
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