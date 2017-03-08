Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китай призвал Южную Корею не размещать ПРО THAAD

8 марта 2017, 10:38

Размещение THAAD со стороны США на южнокорейской территории — самая большая проблема, влияющая на отношения Пекина и Сеула.


Китай призывает Южную Корею перестать идти по "ошибочному пути" и прекратить размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД КНР, в настоящий момент отношения Китая и Южной Кореи сложные и чувствительные.

"Ясно, что размещение THAAD — ошибочный путь. Соседи должны держаться друг за друга… Мы решительно советуем Южной Кореи не преследовать такое развитие событий… Китай призывает Южную Корею остановить размещение THAAD", — сказал Ван И.

По его словам, размещение THAAD со стороны США на южнокорейской территории — самая большая проблема, влияющая на отношения Пекина и Сеула. Он также отметил, что радиус действия выходит далеко за пределы Корейского полуострова и подрывает интересы Китая в сфере безопасности.

США приступили к размещению противоракетной системы THAAD в Южной Корее, cообщило ранее Тихоокеанское командование ВС США. По данным агентства Ренхап, компоненты батарей THAAD были доставлены на прошлой неделе на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них — две пусковые ракетные установки.

Ранее сообщалось, что размещение THAAD было намечено на июнь-июль этого года. После очередных ракетных испытаний КНДР США и Южная Корея решили ускорить размещение противоракетной системы THAAD на корейской территории, компоненты пусковых установок уже доставлены на военную базу в Осане. Это известие совпало с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.

Против размещения ПРО выступили Москва и Пекин. В Китае пообещали принять соответствующие защитные меры, а РФ заявила, что будет учитывать действия США и Кореи в своем военном планировании.

Иван Булатов, Жанна Манукян.

Фото: AP Photo/ U.S. Force Korea.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...