Китай призвал Южную Корею не размещать ПРО THAAD
8 марта 2017, 10:38
Размещение THAAD со стороны США на южнокорейской территории — самая большая проблема, влияющая на отношения Пекина и Сеула.
Китай призывает Южную Корею перестать идти по "ошибочному пути" и прекратить размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает РИА Новости.
По словам главы МИД КНР, в настоящий момент отношения Китая и Южной Кореи сложные и чувствительные.
"Ясно, что размещение THAAD — ошибочный путь. Соседи должны держаться друг за друга… Мы решительно советуем Южной Кореи не преследовать такое развитие событий… Китай призывает Южную Корею остановить размещение THAAD", — сказал Ван И.
По его словам, размещение THAAD со стороны США на южнокорейской территории — самая большая проблема, влияющая на отношения Пекина и Сеула. Он также отметил, что радиус действия выходит далеко за пределы Корейского полуострова и подрывает интересы Китая в сфере безопасности.
США приступили к размещению противоракетной системы THAAD в Южной Корее, cообщило ранее Тихоокеанское командование ВС США. По данным агентства Ренхап, компоненты батарей THAAD были доставлены на прошлой неделе на военную базу в Осане стратегическим военно-транспортным самолетом C-17. Среди них — две пусковые ракетные установки.
Ранее сообщалось, что размещение THAAD было намечено на июнь-июль этого года. После очередных ракетных испытаний КНДР США и Южная Корея решили ускорить размещение противоракетной системы THAAD на корейской территории, компоненты пусковых установок уже доставлены на военную базу в Осане. Это известие совпало с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.
Против размещения ПРО выступили Москва и Пекин. В Китае пообещали принять соответствующие защитные меры, а РФ заявила, что будет учитывать действия США и Кореи в своем военном планировании.
Иван Булатов, Жанна Манукян.
Фото: AP Photo/ U.S. Force Korea.
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