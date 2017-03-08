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Казахскую улицу в Варшаве показало генконсульство Польши

8 марта 2017, 11:03

Одну из улиц в престижном районе города назвали Казахской в июле 2006 года.


Генеральное консульство Польши в Алматы опубликовала на странице в Facebook фотографии улицы Казахской в столице этой страны - Варшаве, передает Казинформ.

«Она расположена в одном из самых лучших и самых дорогих районов польской столицы - Виланове. Недалеко от улицы Казахской находится одна из самых больших достопримечательностей Варшавы, Вилянувский дворец, бывшая летняя резиденция короля Яна III Собеского», - говорится в сообщении.

Отметим, одну из улиц в престижном районе города назвали Казахской в июле 2006 года. По мнению властей польской столицы, улица Казахская - это символический дар польской столицы Астане, а также благодарность поляков казахскому народу за сочувствие и помощь, оказанную депортированным полякам.

Отметим, что улицы с таким именем «Казахская» есть российских городах Волгоград, Оренбург, Ростов-на-Дону, Казань, Пермь, а также в таких странах, как Турция, Таджикистан.



Дамир Байманов.

Фото: Facebook.

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