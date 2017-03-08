Вылетевший из Алматы самолет Air Astana вернулся в порт из-за неисправности
8 марта 2017, 11:19
Самолет благополучно приземлился в 9.47.
Экономический обозреватель Денис Кривошеев на своей странице в Facebook сообщил о неудачном вылете самолета авиакомпании Air Astana, передает Zakon.kz.
"Из достоверных источников стало известно, что 08.03.17 Рейс КC 877 выполнявшийся на А321 по маршруту Алматы - Атырау произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Аварийную обстановку не объявлял, но факт остается. Сбой оборудования, в череде отказов, не очень идет на пользу имиджу компании, да и теория вероятности уже не в пользу AirAstana", - написал Кривошеев.
Самолет благополучно приземлился в 9.47. На борту было 97 пассажиров и 10 членов экипажа.
Фото: alaport.com.
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