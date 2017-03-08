История Международного женского дня: Даты, имена, события

Решение праздновать Международный женский день 8 марта было принято в 1921 году.

Сегодня в Казахстане и в большинстве стран СНГ 8 марта выходной день. Zakon.kz предлагает вспомнить историю зарождения Международного женского дня - как его отмечали столетие назад и как его отмечают сейчас.





8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий заработной платы. Помимо этого, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.













Год спустя Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день. Он отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегаты из США прибыли в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где встретились с Кларой Цеткин.





На Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, Цеткин предложила учредить международный женский день. Подразумевалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.





В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта , по предложению члена Центрального комитета Социал-демократической партии Германии Елены Гринберг, в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии.













В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России — 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Германии — 12 марта.





В 1914 году единственный раз женский день отмечался 8 марта одновременно в шести странах : Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. В тот год число 8 марта выпало на воскресенье.





В 1917 году 23 февраля (8 марта по новому стилю) был ознаменован революционным взрывом, положившим начало Февральской революции. Петроградские большевики воспользовались празднованием Международного женского дня для организации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжёлого положения работниц, стихийно переходя в забастовки и революционные демонстрации.





В этот день бастовало более 128 тыс. рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и прорвались на Невский проспект, по которому к Городской думе прошла процессия с требованиями женского равноправия и хлеба.



В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде.

Нельзя не отметить большой вклад в феминизм, который внесла одна из идеологов - Клара Цеткин. Уроженка Саксонии, жена русского революционера Осипа Цеткина долгое время жила во французском изгнании из-за введенного Отто фон Бисмарком «Исключительного закона против социалистов». После смерти мужа от туберкулеза она вернулась в Штутгард.







Клара Цеткин стала редактором газеты «Равенство», причём уговорила финансировать газету основателя знаменитого электротехнического концерна Роберта Боша. Редактируя с 1891 по 1917 годы эту газету, она превратила социал-демократическое женское движение в Германии в одно из сильнейших в Европе.

Уже будучи видным политиком, за год до смерти, в 1932 году она прибыла в Германию на открытие вновь избранного Рейхстага. На первом заседании она выступила с воззванием противостоять нацизму всеми средствами. После чего она передала председательство Герману Герингу.

Несмотря на близкое знакомство Клары Цеткин с Лениным, идея борьбы за равноправие мужчин и женщин постепенно забывалась.

В 1966 году Леонид Брежнев подписал указ, согласно которому Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днём. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску и приобрел современные черты, схожие с европейским Днем Матери.





На сегодняшний день этот праздник вывел на вершину объемов продаж индустрию цветов, парфюма и украшений.











