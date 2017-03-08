Австралийская полиция конфисковала наркотиков почти на 250 млн долларов
8 марта 2017, 12:51
Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.
Полиция Австралии вместе с пограничниками задержала в Сиднее наркокурьеров с 540 килограммами метамфетамина стоимостью порядка 247 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC, передает РИА Новости.
Федеральная полиция Австралии сообщила, что правоохранители провели операцию по конфискации наркотиков, в ходе которой задержаны семь человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые занимались перевозкой наркотиков. Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.
Изъятая партия наркотиков вошла в десятку крупнейших по объему за всю историю Австралии.
Фото: Flickr/ Rusty Stewart.
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