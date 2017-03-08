Австралийская полиция конфисковала наркотиков почти на 250 млн долларов

Полиция Австралии вместе с пограничниками задержала в Сиднее наркокурьеров с 540 килограммами метамфетамина стоимостью порядка 247 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC, передает Об этом сообщает телеканал ABC, передает РИА Новости





Федеральная полиция Австралии сообщила, что правоохранители провели операцию по конфискации наркотиков, в ходе которой задержаны семь человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые занимались перевозкой наркотиков. Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.





Изъятая партия наркотиков вошла в десятку крупнейших по объему за всю историю Австралии.



