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Австралийская полиция конфисковала наркотиков почти на 250 млн долларов

8 марта 2017, 12:51

Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.


Полиция Австралии вместе с пограничниками задержала в Сиднее наркокурьеров с 540 килограммами метамфетамина стоимостью порядка 247 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC, передает РИА Новости.

Федеральная полиция Австралии сообщила, что правоохранители провели операцию по конфискации наркотиков, в ходе которой задержаны семь человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые занимались перевозкой наркотиков. Метамфетамин был спрятан в 396 пластиковых банках из-под протеиновых добавок.

Изъятая партия наркотиков вошла в десятку крупнейших по объему за всю историю Австралии.

Фото: Flickr/ Rusty Stewart.

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