В Алматы водитель BMW протаранил припаркованные автомобили
8 марта 2017, 13:13
Хозяева поврежденных автомобилей проснулись рано утром из-за сильного грохота.
В Алматы водитель BMW "собрал" Honda Accord и Nissan Maxima, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по ул. Жансугурова, южнее ул. Жумабаева. Жители частных домов рассказали, что их автомобили всегда стоят припаркованными у обочины перед домом. В 5.20 они проснулись от жуткого грохота. Выйдя на улицу, они обнаружили, что в их авто влетел BMW 7-й серии. Honda по инерции влетела в Nissan Maxima, затем перелетела через арык и врезалась в забор дома. По пути Honda с корнем вырвала пару секции бордюра.
Жильцы также сообщили, что увидели на месте двух мужчин с BMW. У одного из них была окровавлена голова. Позже он скрылся с места происшествия. Хозяйка Nissan Maxima посетовала, что к ней приехал такой "подарок" на 8 марта.
По словам водителя BMW, он просто ехал с ночной смены и уснул за рулем. Он также изъявил желание решить все без дорожной полиции. Водитель собирается выкупить Honda, которая не подлежит восстановлению, а также оплатить ремонт Nissan.
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