Пенсионер в Темиртау в шутку «заминировал» собственную квартиру
8 марта 2017, 13:41
Безработный 64-летний пенсионер задержан. Изъят сотовый телефон, с которого был сделан злосчастный звонок.
Житель Темиртау в шутку «заминировал» собственную квартиру, передает Казинформ.
Мужчина позвонил на номер 104 в АО «Темир-газ» и сообщил, что в его квартире находится взрывное устройство. В течение получаса полицейские смогли установить адрес абонента и прибыли туда. Как сообщили в прокуратуре Темиртау, автором звонка оказался нетрезвый пенсионер.
«В отношении жителя Темиртау расследуется уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Иные сведения не подлежат огласке в интересах следствия», - сообщили в прокуратуре.
Безработный 64-летний пенсионер задержан. Изъят сотовый телефон, с которого был сделан злосчастный звонок.
Айжан Алданышева.
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