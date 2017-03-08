Пенсионер в Темиртау в шутку «заминировал» собственную квартиру

Безработный 64-летний пенсионер задержан. Изъят сотовый телефон, с которого был сделан злосчастный звонок.

Житель Темиртау в шутку «заминировал» собственную квартиру, передает передает Казинформ





Мужчина позвонил на номер 104 в АО «Темир-газ» и сообщил, что в его квартире находится взрывное устройство. В течение получаса полицейские смогли установить адрес абонента и прибыли туда. Как сообщили в прокуратуре Темиртау, автором звонка оказался нетрезвый пенсионер.





«В отношении жителя Темиртау расследуется уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Иные сведения не подлежат огласке в интересах следствия», - сообщили в прокуратуре.





Безработный 64-летний пенсионер задержан. Изъят сотовый телефон, с которого был сделан злосчастный звонок.



