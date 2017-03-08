В Китае родился мальчик весом 6,7 килограмма
8 марта 2017, 13:45
В настоящий момент ребенок и его мать находятся в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.
В Китайской провинции Шэньси родился мальчик весом 6,7 кг, пишет газета "Жэньминь жибао", передает РИА Новости.
Малыш появился на свет в городе Сиань 6 марта. Как заявил акушер, принимавший роды, это самый крупный ребенок, который когда-либо рождался в их роддоме.
В настоящий момент ребенок и его мать находятся в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.
Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самый тяжелый ребенок на планете родился в 1879 году в США – это мальчик массой 9,98 кг, который прожил только 11 часов. В СМИ периодически пишут о новорожденных гигантах, причем появившихся на свет преимущественно в Китае, вес которых зашкаливает за 10 кг.
Иван Булатов.
Фото: Fotolia/ haveseen.
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