В Китае родился мальчик весом 6,7 килограмма

В настоящий момент ребенок и его мать находятся в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

В Китайской провинции Шэньси родился мальчик весом 6,7 кг, пишет газета "Жэньминь жибао" , передает , передает РИА Новости





Малыш появился на свет в городе Сиань 6 марта. Как заявил акушер, принимавший роды, это самый крупный ребенок, который когда-либо рождался в их роддоме.





В настоящий момент ребенок и его мать находятся в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.





Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самый тяжелый ребенок на планете родился в 1879 году в США – это мальчик массой 9,98 кг, который прожил только 11 часов. В СМИ периодически пишут о новорожденных гигантах, причем появившихся на свет преимущественно в Китае, вес которых зашкаливает за 10 кг.





Иван Булатов.



