СМИ: Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа в прослушке

Экс-президент счел, что таким образом Трамп ставит под вопрос профессиональную честность как прошлой администрации, так и его лично.

Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав, что Дональд Трамп обвинил его через Twitter в организации прослушки телефонных разговоров команды действующего президента. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает РИА Новости





Экс-президент счел, что таким образом Трамп ставит под вопрос профессиональную честность как прошлой администрации, так и его лично, сообщили источники, знакомые с ситуацией.





"Ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников в Белом доме никогда не организовывал слежки за американскими гражданами", — заявил пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис. По его словам, "любые иные предположения просто лживы".





По информации Wall Street Journal, после инаугурации Трампа 20 января бывший и нынешний президенты ни разу не разговаривали. Трамп пытался дозвониться до Обамы, чтобы поблагодарить за письмо, которое оставляет уходящий президент новому в Овальном кабинете. Но Обама в тот момент путешествовал, и беседа не состоялась, пишет WSJ.





Друг Трампа Кристофер Радди рассказал изданию, что команда Трампа думает, что "Обама объявил ей войну". Новый хозяин Белого дома чувствует себя в осаде с первого дня президентства – его атакуют СМИ и лояльные Обаме люди.





"Существует почти неписаное правило, что президент США относится к своему предшественнику с любезностью и приличием", — приводит издание слова историка Дугласа Бринкли. Еще никогда в американской истории действующий президент не обвинял своего предшественника в совершении уголовного преступления, отмечает Бринкли.



