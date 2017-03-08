СМИ: Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа в прослушке
8 марта 2017, 14:45
Экс-президент счел, что таким образом Трамп ставит под вопрос профессиональную честность как прошлой администрации, так и его лично.
Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав, что Дональд Трамп обвинил его через Twitter в организации прослушки телефонных разговоров команды действующего президента. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает РИА Новости.
Экс-президент счел, что таким образом Трамп ставит под вопрос профессиональную честность как прошлой администрации, так и его лично, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
"Ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников в Белом доме никогда не организовывал слежки за американскими гражданами", — заявил пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис. По его словам, "любые иные предположения просто лживы".
По информации Wall Street Journal, после инаугурации Трампа 20 января бывший и нынешний президенты ни разу не разговаривали. Трамп пытался дозвониться до Обамы, чтобы поблагодарить за письмо, которое оставляет уходящий президент новому в Овальном кабинете. Но Обама в тот момент путешествовал, и беседа не состоялась, пишет WSJ.
Друг Трампа Кристофер Радди рассказал изданию, что команда Трампа думает, что "Обама объявил ей войну". Новый хозяин Белого дома чувствует себя в осаде с первого дня президентства – его атакуют СМИ и лояльные Обаме люди.
"Существует почти неписаное правило, что президент США относится к своему предшественнику с любезностью и приличием", — приводит издание слова историка Дугласа Бринкли. Еще никогда в американской истории действующий президент не обвинял своего предшественника в совершении уголовного преступления, отмечает Бринкли.
Фото: AFP 2017/ Saul Loeb.
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