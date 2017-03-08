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Спасатели Семея третий день ведут поиски провалившегося под лед мальчика

8 марта 2017, 15:01

При сильном течении мальчика вода могла унести на неопределенное расстояние.


Спасатели Семея третий день ведут поиски 10-ти летнего мальчика, который в воскресенье провалился под лед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В некоторых местах, где скорость течения составляет более двух метров в секунду, погружение водолазов невозможно. Поэтому специалисты используют подводную видеокамеру минимальный радиус охвата которого три метра.

В тех местах, где течение отсутствует, спасатели погружаются для обследования местности. За период поиска специалистами было вскрыто 20 метров льда.

В настоящее время спасатели ушли вниз по течению ориентировочно на два километра. Ситуацию усугубляет то, что ребенок был одет в зимнюю одежду. При сильном течении мальчика вода могла унести на неопределенное расстояние.

На поиски задействованы восемь человек: спасатели ВРАОСО и представители УЧС города Семей. Вместе со спасателями поисковые работы ведут девять человек-добровольцев. Спасатели также переживают за их безопасность и советуют не пренебрегать правилам безопасности.

Напомним, трагедия произошла на протоке Семипалатинка в воскресенье 5 марта. Двое друзей играли на льду без присмотра родителей. Заигравшись, один из ребенка не заметил, как ступил на тонкий и лед, после чего тут же провалился. Испугавшись за своего друга, второй мальчик побежал к взрослым звать на помощь. Но было уже поздно.

Фото: altaynews.kz.

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