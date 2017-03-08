105-летняя актюбинка поблагодарила Главу государства за мир и стабильность
8 марта 2017, 15:16
Аким области также вручил денежные подарки ещё нескольким труженицам тыла и многодетным мамам.
В Актюбинской области продолжаются праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, сообщает пресс-служба акима области.
Сегодня аким области Бердыбек Сапарбаев выразил своё почтение и уважение 101-летней Акжаркин Тургановой.
Долгожительница родилась в Байганинском районе. Работала в колхозе рабочей, принимала участие в коллективизации. Воспитала 2-х детей, сейчас живет в окружении 15 внуков, 18 правнуков, 2-х праправнуков.
Аким области поздравил 104-летнюю Евдокию Бондаренко.
- Своим трудом вы не только внесли значимый вклад в развитие Актюбинской области, но и в воспитание подрастающего поколения. Ваш жизненный путь является для нас достойным примером, наша обязанность окружить вас вниманием и заботой, - отметил Бердыбек Сапарбаев и пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Евдокия Ивановна рассказала гостю о своей жизни. Она родилась в селе Вознесеновка Мартукского района. Свою трудовую деятельность начала в технической школе. До пенсии работала на АЗХС. Многолетний труд Евдокии Ивановны был достойно оценен государством и обществом, она награждена медалями, является участницей трудового фронта.
- Я и моя семья благодарны Главе государства Нурсултану Назарбаеву за стабильность, мир и процветание нашей страны. Для нас самое важное сегодня - это мирное небо, - сказала Евдокия Ивановна.
Аким области также вручил денежные подарки ещё нескольким труженицам тыла и многодетным мамам.
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