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В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой

8 марта 2017, 15:34

В столице в этот день не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов.


Международный женский день, который отмечается 8 марта, в Италии считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин. Большая манифестация против любой формы дискриминации и насилия в отношении женщин проходит в итальянской столице, сообщает ТАСС.

Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.

Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, 8 марта не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях.

Профсоюзы назвали текущий день "днем солидарности".

Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии - рабочий день.

Вера Щербакова.

Фото: russianwomanjournal.com.

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