В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой
8 марта 2017, 15:34
В столице в этот день не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов.
Международный женский день, который отмечается 8 марта, в Италии считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин. Большая манифестация против любой формы дискриминации и насилия в отношении женщин проходит в итальянской столице, сообщает ТАСС.
Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.
Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, 8 марта не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмены пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях.
Профсоюзы назвали текущий день "днем солидарности".
Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии - рабочий день.
Вера Щербакова.
Фото: russianwomanjournal.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847735-c3e23fe8e7c977618ddb464083887372
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...