ИГ взяло ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле
8 марта 2017, 15:46
Жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ранены 66.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в столице Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает РИА Новости.
В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка. По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей. Всего нападавших было пятеро: один подорвался у главного входа в больницу, другие четверо проникли внутрь здания. Позже силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжают оказывать сопротивление.
Жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ранены 66.
Фото: REUTERS/ Mohammad Ismail.
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