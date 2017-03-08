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ИГ взяло ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле

8 марта 2017, 15:46

Жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ранены 66.


Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в столице Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает РИА Новости.

В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка. По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей. Всего нападавших было пятеро: один подорвался у главного входа в больницу, другие четверо проникли внутрь здания. Позже силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжают оказывать сопротивление.

Жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ранены 66.

Фото: REUTERS/ Mohammad Ismail.

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