Берлин попросил Анкару не сравнивать современную Германию с Третьим рейхом

Турции не следует сравнивать современную ФРГ с государством нацистов. Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, его слова передает Reuters.





Два министра также подчеркнули необходимость возврата к теплым отношениям между государствами. «Между нами могут быть любые разногласия и противоречия, но альтернативы переговорам нет, если мы захотим пошагового возвращения к нормальным дружественным взаимоотношениям», — сказал Габриэль, подчеркнув обоюдное желание сторон нормализовать связи. Он также отметил недопустимость сравнения современной Германии с Третьим рейхом.





Власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать за внесению поправок в турецкую конституцию, предусматривающих усиление власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что подобные высказывания преуменьшают преступления национал-социалистов.





Отношения между Берлином и Анкарой резко обострились после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. Тогда ФРГ осудила турецкие власти за чрезмерно жестокие меры в отношении мятежников, а Анкара, в свою очередь, обвинила немецких коллег в том, что те не осудили заговорщиков и не поддержали действия властей. Дальнейшее ухудшение произошло после ареста в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в в участии в террористической организации, злоупотреблении данными и пропаганде терроризма. Юджелю грозит до 10 лет заключения.







